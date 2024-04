MP investiga passivo da Associação Museu da Imprensa no Porto

O Ministério Público (MP) está a investigar a Associação Museu da Imprensa (AMI) por apresentar um passivo financeiro superior a 190 mil euros revelado por uma auditoria pedida pela Câmara Municipal do Porto, revelou esta terça-feira a Procuradoria-Geral da República.

"Confirma-se a existência de inquérito relacionado com a matéria referida", adiantou a PGR, questionada pela Lusa. O inquérito corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, referiu.

Em julho de 2023, a Câmara Municipal do Porto, que em junho de 2022 assumiu a direção do Museu Nacional de Imprensa, Jornais e Artes Gráficas, remeteu ao MP o relatório da auditoria realizada à AMI que conclui a existência de um passivo financeiro superior a 190 mil euros.

Consultada pela Lusa, a auditoria concluiu que os indicadores "denotam uma situação financeira desequilibrada".

Entretanto, o Centro de Formação de Jornalistas (CFJ) interpôs, no final do ano passado, uma providência cautelar contra a AMI para tentar impedir a dissolução da associação, proposta pelo município do Porto, e as decisões deliberadas na assembleia geral realizada em 15 de dezembro.

Com a dissolução da associação, o município passava a assumir a preservação do espólio, a assegurar a liquidação do passivo financeiro e a incorporar os seus quatro funcionários na empresa municipal Ágora.

Na sequência da providência cautelar, o município do Porto desvinculou-se da associação no início de fevereiro. Também a Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros anunciou a saída da AMI numa carta endereçada a 7 de março à direção e ao presidente da Câmara do Porto.

Esta providência cautelar foi indeferida pelo tribunal, revelou na segunda-feira o município do Porto.

O município do Porto tomou posse a 6 de junho de 2022 do Museu Nacional de Imprensa, Jornais e Artes Gráficas, que se encontra encerrado desde 5 de agosto de 2022, depois de uma visita dos Sapadores do Porto concluir que o edifício não reunia todas as condições de segurança.