Calor. Temperaturas "bastante acima da média para a época do ano"

As temperaturas começam a subir esta quarta-feira “bastante acima da média para a época do ano”, com Setúbal a chegar aos 25 graus.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o tempo quente acima da média para a época do ano vai manter-se pelo menos até domingo.

Esta quarta-feira, o céu deve apresentar-se pouco nublado ou limpo, aumentando gradualmente de nebulosidade por nuvens altas.

O vento vai soprar fraco a moderado do quadrante leste, por vezes forte nas terras altas das regiões Centro e Sul até ao meio da manhã e a partir do final da tarde, rodando para norte/noroeste no litoral oeste durante a tarde.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 3 graus Celsius, em Bragança, e os 14, em Faro e as máximas entre os 16, na guarda, e os 25, em Setúbal.

A partir de quinta-feira os valores da temperatura máxima vão variar entre os 25 e os 28 graus, eventualmente inferiores em toda a faixa costeira e no Algarve, sendo inferiores a 25 graus. No Vale do Tejo, em alguns locais do Vale do Douro (parte mais interior) e Alto Alentejo são separadas temperaturas de 30 graus.