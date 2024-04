​Burla na net lesou 400 pessoas em dois milhões de euros

A PSP desmantelou uma rede de falsas vendas através da internet que terá lesado cerca de 400 pessoas em dois milhões de euros.



O grupo funcionava há pouco mais de um ano. Constituía empresas legais, usava sites aparentemente legítimos e colocava à venda eletrodomésticos e artigos de eletrónica. Os clientes pagavam, mas a mercadoria não era recebida.

Nélson Silva, chefe da área operacional da Divisão de Investigação Criminal de Lisboa, acredita que, com quatro detenções feitas em Portugal e outra em Espanha, “a rede fica neutralizada por completo”.

Em junho de 2023 foi detida uma mulher, no fim do ano passado, em Espanha, foi detido outro homem, que confessou a atividade criminosa, e, ontem, foram detidas mais três pessoas, um homem e duas mulheres. Todos os detidos são portugueses, com idades a variar desde os 40 anos até aos 60. Durante esta quarta-feira devem ser conhecidas as medidas de coação a aplicar aos detidos mais recentemente.

A PSP apela para que eventuais lesados que ainda não tenham apresentado queixa ainda o façam.

Quanto aos consumidores, Nélson Silva deixa conselhos para evitar burlas deste género.

“Tentar fazer uma pesquisa sobre o feedback de anteriores consumidores, verificar se estão satisfeitos, se há reclamações, verificar se as empresas têm sedes físicas, se estão sedeadas em território nacional, se têm números de identificação fiscal atribuídos concretos, se têm prestação de contas, tudo isto é informação pública”, remata.