ADSE atualizou preços, mas não avisou beneficiários

ADSE justifica alterações nos preços

Questionada pela Renascença, a ADSE confirma que alterou a tabela de preços do regime convencionado, para acabar com as situações específicas que existiam para as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), Misericórdias e outras entidades do setor social, e acabar com as disparidades de preços em relação aos prestadores comerciais.

Desde o passado dia 1 de abril, há uma tabela única para todos os prestadores de cuidados, sejam privados ou do setor social. Esta era uma reivindicação antiga das IPSS e das Misericórdias.



“O que a ADSE fez foi acabar com as tabelas que existiam para o setor social e ficar com uma única tabela que agora passa a ser aplicada a todos os prestadores da ADSE”, explica à Renascença Diogo Serras Lopes, da direção da ADSE.

A ADSE diz que o objetivo é criar competitividade na rede e aumentar a procura de alguns exames no setor social.