ICNF avalia alegado ataque de lobos a rebanho após morte de 9 animais

O Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) está a avaliar um alegado ataque de lobos a um rebanho em Vila de Ala, em Mogadouro, após a morte de seis ovelhas e três cordeiros, disse a entidade, esta terça-feira.

Na tarde de segunda-feira, "uma equipa de vigilantes da natureza do ICNF deslocou-se ao local [Vila de Ala] para efetuar a peritagem do alegado ataque, tendo sido reportadas seis ovelhas adultas mortas a que se juntam três cordeiros. Há também 15 ovelhas e quatro cordeiros desaparecidos", indicou o ICNF numa resposta escrita enviada hoje à agência Lusa.

De acordo com o ICNF, a peritagem efetuada será ainda submetida a análise técnica e, caso se confirme que o prejuízo foi provocado pelo lobo, o proprietário receberá a respetiva indemnização.

Desde janeiro, acrescentou o ICNF, há registo de seis ocorrências semelhantes tratadas pelas equipas de vigilantes da natureza do Parque Natural do Douro Internacional (PNDI), sendo que quatro delas foram registadas no concelho de Mogadouro, no distrito de Bragança.

O proprietário do rebanho, Mário Mora, afirmou hoje à Lusa acreditar que, na madrugada de segunda-feira, houve um ataque de lobos aos seus animais.

"Tanto o meu pai como eu verificámos que havia vários cadáveres de ovelhas e cordeiros na zona onde pastavam. Pela mordida, depressa nos aperceberemos que se tratava de um ataque de um lobo ou lobos", explicou Mário Mora.

Segundo o produtor pecuário, havia animais esventrados e outros com feridas graves e profundas na zona do pescoço, sendo que "os que sobreviveram às investidas do lobo ou lobos estão a ser tratados".

"Do ataque resultou a morte de um carneiro, seis ovelhas e algumas crias de um mês ou dois", indicou, acrescentando que esta foi a primeira vez que os seus animais foram atacados. .

No seu rebanho, Mário Mora conta com 30 cabeças de gado.