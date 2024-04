"A meta é 2025". Anulação de provas digitais não compromete financiamento do PRR

A eventual anulação das provas digitais não põe em risco, no imediato, o financiamento europeu para a Escola Digital, garante à Renascença o coordenador da Comissão de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Pedro Dominguinhos diz que Portugal só estará em risco de perder os fundos comunitários para a transição digital nas escolas caso não cumpra as metas contratualizadas até 31 de dezembro de 2025.

"A meta é 2025; agora, perdemos a capacidade de testar as competências dos estudantes na realização dos exames digitais, mas aí é uma ponderação que o senhor ministro terá de fazer, atendendo condições atuais do parque informático em cada uma das escolas", esclarece o chefe da Comissão de Acompanhamento do PRR.

Esta terça-feira, o jornal Público avança que a decisão sobre manter, ou não, a realização digital dos exames finais do 9.º ano e das provas de aferição dos 2.º, 5.º e 8.º anos não é exclusivamente pedagógica ou logística, uma vez que pode, no limite, implicar a perda de uma parte das verbas europeias que financiam a transição digital nas escolas.