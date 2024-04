Sem acordo com o senhorio, famílias têm de fazer novos contratos e perdem apoio à renda

Isabel Teixeira

08 abr, 2024 Porto 08:56

Sinto tristeza que só falem nas famílias que por estarem a celebrar noos contratos, perdem o apoio extraordinário à renda. Esta Lei foi feita para contratos até 15 de março de 2023, novos contratos posteriores a 15 de março de 2023 deixam de ser considerados e, como tal, os beneficiários deixam de ser elegíveis. Estão na mesma situação que eu! Apesar de estar solteira, fiquei desempregada e tenho recibos e contrato nas Finanças, mas como foi posterior a 15 de março de 2023, não estou a usufruir deste apoio, que muita falta me faz! O que é para uns...é para outros! Sou portuguesa, sou contribuinte há 33 anos pelo que, tenho os mesmos direitos que as "famílias"... Só espero que o Governo agora não vá "mexer" nesta Lei, por causa destas "famílias" que estão a fazer novos contratos, possam usufruir deste apoio! Porque se assim for, o Governo que pense em todas as pessoas que estão nesta situação (contratos após 15 de março'23) e não somente nas "famílias", para poder também deste apoio, porque estou na mesma situação...