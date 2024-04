Retomadas buscas para encontrar desparecidos de naufrágio perto de Tróia

Foram retomadas esta manhã as buscas para encontrar dois dos cinco ocupantes de uma embarcação que naufragou no domingo de manhã ao largo de Tróia.

Das cinco pessoas que seguiam no barco, todas do sexo masculino, duas continuam desaparecidas, duas foram encontradas sem vida e a que sobreviveu é o proprietário e timoneiro da embarcação, de 62 anos.

À Renascença, o comandante Serrano Augusto, capitão do Porto de Setúbal, lembra que em trânsito, a lei não obriga a envergar colete de salvação, só mesmo na atividade de pesca, contudo, a prudência indica o contrário.

“Embarcações que embora sejam pequenas cabinadas é prudente que a tripulação tenha, efetivamente, o colete envergado por questões de segurança. Efetivamente, o que a lei prevê é que na atividade de pesca, aí sim têm que ter o colete envergado porque estão a exercer uma atividade, naquele caso mais próximo da borda do navio, e isso é o que a lei prevê em termos de segurança”, explica.

As buscas envolvem um navio patrulha da Marinha, uma embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos, uma viatura de vigilância costeira equipada com um drone e um tratocarro da Polícia Marítima.

O naufrágio terá ocorrido pelas 7h00 de domingo a cerca de três quilómetros de Tróia. Mas a Polícia Marítima só recebeu o alerta três horas depois.

Segundo Serrano Augusto, o proprietário da embarcação - até agora o único sobrevivente - terá sido surpreendido por um golpe de mar que, apesar das manobras efetuadas, se virou e afundou.

A bordo seguiam dois irmãos, de 21 e 23 anos, sendo um deles uma das vítimas mortais cujo corpo já foi encontrado, um homem com cerca de 40 anos e o seu filho, entre os 11 e os 13 anos, que também foi resgatado sem vida.

Segundo o capitão do Porto de Setúbal, “são todos da zona de Grândola, moram na mesma rua” e iam à pesca de choco, mas apenas a criança tinha colete.