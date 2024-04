Presidente da República envia mensagem de condolências e solidariedade a Presidente de Moçambique

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou esta segunda-feira uma mensagem de condolências e solidariedade ao homólogo moçambicano, Filipe Nyusi, motivada pelo naufrágio no norte de Moçambique que matou pelo menos 98 pessoas.

“O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa enviou ao Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, uma mensagem de sentidas condolências e uma palavra de conforto e solidariedade para com os familiares das numerosas vítimas do naufrágio de uma embarcação, ocorrido ontem na província de Nampula, bem como a todos os afetados por este trágico acidente”, lê-se no site oficial da Presidência.

As autoridades moçambicanas atualizaram esta segunda-feira para 98 o número de vítimas mortais na sequência do naufrágio ocorrido no domingo na província de Nampula, norte de Moçambique.

“Neste momento temos um total de 98 óbitos, 13 sobreviventes e os restantes estão desaparecidos”, disse à Lusa a porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província de Nampula, Rosa Chauque.

A bordo estariam cerca de 130 passageiros, uma lotação muito acima do permitido para “uma embarcação de pesca que não está vocacionada para carregar pessoas”, como explicou Silvério Nauaito, administrador da Ilha de Moçambique.

De acordo com as primeiras informações, os passageiros estariam a fugir de Lumbo para a Ilha de Moçambique, devido a um alegado surto de cólera.

As vítimas morreram na sequência do naufrágio de uma embarcação que saía do posto administrativo de Lunga com destino a Ilha de Moçambique, avançou Jaime Neto, acrescentando que as autoridades suspeitam que a sobrelotação tenha sido o motivo do naufrágio.