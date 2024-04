Famílias obrigadas a celebrar novos contratos perdem apoio a renda

Há famílias que estarão a perder o apoio à renda por serem, alegadamente, obrigadas a celebrar novos contratos de arrendamento.

Citada pelo jornal Público desta segunda-feira, a Associação de Defesa do Consumidor (Deco), confirma que tem recebido várias reclamações de inquilinos que alegam que o subsídio é retirado aos arrendatários que são alegadamente obrigados pelo senhorio a assinar novo contrato, mesmo que permaneçam na mesma habitação.

O apoio extraordinário à renda é atribuído de forma automática às famílias com taxas de esforço superiores a 35%, só que o alcance da medida poderá estar fortemente condicionado pelo facto do subsídio se destinar a beneficiários que tenham celebrado contratos de arrendamento até 15 de março do ano passado.

Por causa disso, há famílias que estão a perder o direito ao apoio, por terem sido obrigadas a celebrar novos contratos de arrendamento, nomeadamente por não haver acordo com os senhorios para a atualização das rendas.

Nesses casos, os inquilinos permanecem no mesmo imóvel, bem como os requisitos para continuarem a receber o apoio.

Só que os novos contratos posteriores a 15 de março de 2023 deixam de ser considerados e, como tal, os beneficiários deixam de ser elegíveis.

No final do ano passado, o apoio extraordinário à renda era atribuído a quase 237 mil famílias que recebiam um apoio médio mensal de 113 euros.