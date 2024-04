Diretores acreditam que ministério irá reverter exames digitais do 9.º ano

A decisão de fazer (ou não) os exames nacionais do 9.º ano em formato digital será tomada "o mais rapidamente possível", e a esperança dos diretores de escolas é que as provas sejam feitas em papel. É isso que acredita Filinto Lima, representante dos diretores de escolas públicas, que, esta segunda-feira, esteve reunido com o novo ministro da Educação.

Satisfeito por Fernando Alexandre ter ouvido "quem está no terreno", Filinto Lima diz ter ficado claro, na conversa com o governante, que a decisão será tomada durante a próxima semana. Resta saber qual é.

Durante esta manhã, o ministro deixou claro que a decisão será tomada com "urgência", mas sublinhando que "não há um plano B" deixado pelo seu antecessor.

"Com certeza que ao longo desta semana — ficou implícito nas palavras do ministro — terá de tomar uma decisão o mais rapidamente possível", disse o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas aos jornalistas, no final do encontro. Idealmente, para o diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos, em Vila Nova de Gaia, os exames do 9.º ano deveriam ser feitos com papel e caneta.

É que estes, recordou, são exames que contam para a nota, ao contrário das provas de aferição que também serão feitas em formato digital. De resto, nas escolas de norte a sul do país, os alunos não estão todos em pé de igualdade, defendeu. Em alguns agrupamentos, os estudantes não tiveram contacto com material digital e há escolas em que os computadores não são suficientes para todos os alunos.

Segundo a Fenprof, em média, há cerca de 30 computadores estragados por escola. O número foi avançado, esta segunda-feira de manhã, à Renascença pelo secretário-geral da federação de sindicato de professores, Mário Nogueira, no dia em que arrancou uma greve dos professores de informática a funções de suporte técnico a provas digitais.