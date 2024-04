Associação que distribui metadona em Lisboa sem aumento há 16 anos

A Associação Ares do Pinhal, que recupera toxicodependentes e tem duas unidades móveis a funcionar na zona oriental e na zona ocidental de Lisboa, está a informar os habituais utentes que, “face ao orçamento atual disponibilizado para a implementação do Programa Substituição em Baixo Limiar de Exigência”, se vê obrigada “a fazer uma readaptação dos horários de funcionamento” das carrinhas, que passam, a partir de amanhã, a funcionar apenas no período da manhã.

Porque é impossível manter o serviço, tal qual ele está. "Sim, completamente impossível. Chegámos a uma situação em que tivemos de tomar esta decisão, que foi muito ponderada durante muitos anos. Nesta altura, não temos outra hipótese senão fechar os serviços à tarde, mantendo-o na mesma, mas apenas durante o período da manhã", explica Hugo Faria, coordenador da Associação, que explica que os ajustes se deram também ao número de elementos das equipas. Por uma razão simples: "A questão de base é a mesma. O dinheiro que está em causa para este projeto é o mesmo há 16 anos".

Os custos são elevados e, apesar de o contrato do Programa de Substituição em Baixo Limiar de Exigência ter sido novamente assinado entre a Ares do Pinhal, o Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências, que financia 80% do programa, e a Câmara Municipal de Lisboa, que comparticipa com 20%, o dinheiro não chega para manter a qualidade do serviço.

Basta lembrar que, à taxa de inflação, se junta o aumento do ordenado mínimo, que, em 2006, não chegava aos 500 euros e que, agora, é de 820 euros mensais, o que torna muito difícil manter este serviço.