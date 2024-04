Naufrágio em Tróia. Interrompidas buscas por dois desaparecidos

As buscas pelas duas pessoas ainda desaparecidas na sequência de um naufrágio ao largo de Tróia, na manhã deste domingo, foram interrompidas após o pôr do sol. Uma criança de 13 anos e um jovem adulto foram encontrados sem vida ao início da tarde. A embarcação virou após um "golpe de mar".

A suspensão das buscas foi confirmada à Renascença pelo comandante Serrano Augusto, capitão do Porto de Setúbal. As operações de busca "pelo ar, pelo mar e por terra" vão ser retomadas na manhã de segunda-feira, pelas 7h30, "num padrão um bocadinho diferente, mais por terra".

Uma equipa de mergulhadores da Polícia Marítima esteve junto da embarcação naufragada entre as 17h e as 17h30 deste domingo, mas não encontrou o pai (com cerca de 45 anos), nem o outro jovem adulto.