Naufrágio em Tróia. Buscas por dois desaparecidos continuam "até ao pôr do sol"

As buscas pelas duas pessoas que continuam desaparecidas após um naufrágio em Tróia vão continuar "até ao pôr do sol". A garantia é do comandante Serrano Augusto, capitão do Porto de Setúbal. Um jovem adulto e uma criança foram encontrados sem vida, mas outro jovem e um pai "com cerca de 45 anos" ainda estão desaparecidos.

"Neste momento mantemos o esforço, em grande parte até ao pôr do sol, já com empenhamento de aeronaves" da Força Aérea, à qual foi pedido "um reforço de uma aeronave até ao final do dia", disse à Renascença Serrano Augusto.

O capitão do Porto de Setúbal indicou ainda que vai ser tentado um mergulho "junto à embarcação, para tentar perceber se conseguimos encontrar mais alguns vestígios".

"Estou a aguardar a chegada ao local de um grupo de mergulhos forenses, da Polícia Marítima, para tentarmos, junto da embarcação, fazer um mergulho para tentar perceber se existe alguém nas proximidades", explicou o comandante.