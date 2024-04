Mais de mil pessoas na marcha "Abril pela Palestina" com muitas críticas a Israel

A PUSP nasceu em outubro quando se iniciou a atual guerra na Faixa de Gaza."Nunca pensámos que seis meses depois ainda aqui estaríamos e que teríamos que continuar, e vamos continuar, porque o cansaço já é muito grande, mas não é nada comparado com o que estão a sentir e a passar as pessoas lá", garantiu à Lusa Ana Nicolau, que apelou às "pessoas que têm coração" digam na rua "não, basta, é preciso um cessar-fogo permanente, incondicional e imediato".

"Não deixa de ser irónico que no dia em que passam 30 anos sobre o massacre de Ruanda, estamos na rua para chamar a atenção, para dizer que chega de um novo genocídio, desta vez na Palestina (...) e o mundo continua a dormir. Israel ignora o Tribunal Internacional, Israel ignora o Conselho de Segurança da ONU, Israel ignora tudo", criticou o elemento da Plataforma Unitária de Solidariedade com a Palestina (PUSP).

Com o calendário já a marcar abril, mês em que se assinala a revolução portuguesa de 1974, a organização quis também recordar a data porque "com Abril veio a liberdade, obviamente, e veio a descolonização", assinalou, fazendo um paralelo com a situação de Israel e da Palestina.

A marcha partiu da Praça do Município, Lisboa, pouco depois das 15h40 em direção ao Largo do Intendente, com passagem pelo Largo do Carmo.

Ainda frente ao edifício da Câmara Municipal de Lisboa, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, defendeu ser um dever de Portugal reconhecer o Estado da Palestina e desafiou o ministro dos Negócios Estrangeiros [Paulo Rangel] a abandonar "posições irresponsáveis em que negava o genocídio" em Gaza.

Também no local, o jovem iraquiano Akram diz ter participado já em três manifestações porque se deve "mostrar a solidariedade" à Palestina.

À pergunta se continuará a juntar-se a ações como esta, o jovem, há três anos em Portugal, respondeu que todos vão continuar."As nossas gerações vão continuar até a Palestina ser livre. Até cada palestiniano ter a sua justiça", garantiu.