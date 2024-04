Criança entre os desaparecidos em naufrágio ao largo de Tróia

Uma pessoa foi resgatada e quatro estão desaparecidas depois de a embarcação em que seguiam ter naufragado este domingo na zona de Tróia, no concelho de Grândola (Setúbal), revelaram a Polícia Marítima e Proteção Civil. Entre os desaparecidos está uma criança.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral disse que o alerta para a ocorrência, que está a ser coordenada pela Polícia Marítima de Setúbal, foi dada aos bombeiros às 10h50.

O capitão do Porto de Setúbal e comandante-local da Polícia Marítima, Serrano Augusto, explicou à Lusa que "a embarcação de recreio terá naufragado pelas 07h00, a cerca de milha e meia de Tróia".

"Mas só tivemos o alerta por volta das 10h00", acrescentou o responsável da Polícia Marítima.

Na embarcação, "seguiam cinco pessoas", das quais "uma, o timoneiro, já foi resgatado com vida", mas "ainda estão desaparecidas quatro pessoas, três adultos e uma criança".

No local, decorre uma operação de busca a resgate aquático de pessoas, com embarcações e elementos da Polícia Marítima e do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), indicou.

"Também uma outra embarcação de recreio que se encontrava no local prestou auxílio e já pedi o apoio de um meio aéreo à Força Aérea Portuguesa", disse Serrano Augusto.

A embarcação, de acordo com o mesmo responsável, ter-se-á virado quando foi alvo de "um golpe de mar, que fez com que os passageiros tivessem sido 'cuspidos' para a água".

Segundo o comandante, foram também mobilizados meios dos bombeiros e da GNR para buscas em terra.

Timoneiro resgatado tem 62 anos

O tripulante resgatado com vida da embarcação de recreio que naufragou ao largo de Tróia, concelho de Grândola (Setúbal), tem 62 anos e, entre os quatro desaparecidos, há um rapaz de 12 anos, revelou a Polícia Marítima.

O capitão do Porto de Setúbal e comandante-local da Polícia Marítima, Serrano Augusto, disse à Lusa que as cinco pessoas que seguiam na embarcação "eram da zona de Santiago do Cacém", também no litoral alentejano.

"Tanto o timoneiro, de 62 anos, que foi a pessoa resgatada com vida, como os quatro passageiros, são portugueses e da zona de Santiago do Cacém", frisou.

Os desaparecidos "são todos do sexo masculino", revelou também à Lusa o comandante que, apesar de reconhecer que, por enquanto, não sabe se existem relações de parentesco entre os quatro, "há um pai e um filho, o rapaz de 12 anos".

Serrano Augusto explicou também "a embarcação naufragou e afundou completamente", acrescentando que "há objetos e apetrechos" do barco que "estão à tona da água nas proximidades".

"A Autoridade Marítima Nacional encontra-se a efetuar buscas por três adultos e uma criança de 12 anos que se encontram desaparecidos no mar", disse a mesma entidade.



Nas declarações à Lusa, por volta das 13h10, Serrano Augusto indicou que estava a chegar ao local um helicóptero Koala da Força Aérea Portuguesa (FAP) para participar nas buscas.



O timoneiro da embarcação naufragada "foi resgatado por uma embarcação que se encontrava nas proximidades", informou a AMN, que assinalou ainda que o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio.

[Notícia atualizada às 13h40 de 7 de abril de 2024]