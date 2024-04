"Conseguimos oferecer reabilitação apenas a 10% dos doentes após enfarte. É muito mau" ​

Esta falha tem efeitos a longo prazo “e uma implicação muito grande no pós enfarte, porque a reabilitação é muito mais do que exercício físico, é também nutrição, é cessação tabágica, é psicologia, etc… E tudo isto é muito importante para reduzir os eventos e a mortalidade”, sublinha.

“Portugal, a nível europeu, é dos países com menor oferta de reabilitação. Nós conseguimos oferecer reabilitação apenas a cerca de 10% dos doentes nos pós enfarte. De facto é muito mau”, afirma o especialista, em declarações à Renascença a propósito do Dia Mundial da Saúde.

Esta percentagem coloca Portugal entre os piores da Europa, diz Hélder Pereira, diretor do serviço de cardiologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada.





O enfarte do miocárdio mata, em média, mais de 12 pessoas por dia em Portugal, mas o seguimento dos doentes, para prevenir a reincidência, só está disponível nos grandes centros urbanos.

Segundo Hélder Pereira, “há condições adequadas nos grandes centros - Lisboa, Porto e Coimbra -, onde existe uma rede bem estruturada de reabilitação cardíaca, mas depois, no interior do país, a maior parte dos hospitais nem sequer tem serviço de cardiologia. Portanto, os doentes dificilmente têm acesso aos tratamentos cardiovasculares de forma adequada”.

Os cuidados primários, que também são parte essencial na prevenção do enfarte do miocárdio e no seguimento dos doentes que já tiveram um episódio, também sofrem de vários constrangimentos, na opinião do diretor do serviço de cardiologia do Hospital Garcia de Orta.

“Na zona da grande Lisboa, há muitos doentes sem médico de família, mas no interior a situação é ainda mais difícil. Por um lado, a medicina geral e familiar nem sequer tem acesso a instrumentos básicos de diagnóstico de doenças cardiovasculares e, portanto, também não podem identificar os doentes que podem enviar para cardiologia”, alerta.

Há um ano, Hélder Pereira participou num estudo que identificou os constrangimentos no seguimento do pós enfarte do miocárdio em Portugal e fez várias recomendações para melhorar a situação. Até agora pouco ou nada mudou.