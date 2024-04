Buscas para encontrar mariscador no Montijo retomadas na segunda

As buscas para encontrar o mariscador desaparecido desde sábado junto ao Cais do Seixalinho, Montijo, foram interrompidas este domingo e serão retomadas na segunda-feira, mas já no âmbito das ações diárias de patrulha, revelou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

As autoridades receberam, pelas 23h00 de sábado, um alerta de desaparecimento de dois homens mariscadores, que estavam a apanhar amêijoa junto ao Cais do Seixalinho, no distrito de Setúbal.

O corpo de um dos homens foi encontrado este domingo de manhã, cerca das 9h00, tendo prosseguido as buscas durante todo o dia, até ao final da tarde, sem que se tivesse encontrado o segundo mariscador.

As buscas serão retomadas na segunda-feira, "no âmbito das ações diárias de patrulha efetuadas pela Autoridade Marítima Nacional", refere a AMN em comunicado.

Nas operações deste domingo estiveram envolvidos elementos da Capitania do Porto de Lisboa, do comando-local da Polícia Marítima de Lisboa e dos Bombeiros Voluntários do Montijo.