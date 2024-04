Uma pessoa identificada na manifestação anti-imigração no Porto

Uma pessoa foi identificada este sábado durante a manifestação do Grupo 1143, contra a imigração, e que reuniu cerca de 200 elementos da extrema-direita numa marcha na baixa do Porto, revelou à Lusa a PSP.

A exigência da resolução do problema da habitação em Portugal, relacionando-o com a imigração dominou a manifestação, na Praça D. João I, com Mário Machado, líder do Grupo 1143 a assinalar que "entraram 800 mil imigrantes no últimos anos [em Portugal] e não se construíram nem 200 mil, nem 300 mil habitações".

"Nós, jovens, não podemos concorrer quando eles [imigrantes] vão aos 20 ou aos 30 para um apartamento e conseguem pagar uma renda de três ou quatro mil euros que nenhum casal consegue pagar", insistiu o responsável pela manifestação.

Desde as 17h00 concentrados na praça, a manifestação chamou a atenção de muitas pessoas, mas pouco depois percebeu-se que havia gente que não estava ali apenas para ver e houve vários desacatos, que a polícia, com uma presença forte, resolveu rapidamente.