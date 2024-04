Mulher com cerca de 60 anos morre após despiste em Macedo de Cavaleiros

Uma mulher com cerca de 60 anos morreu este sábado, na sequência de um despiste em Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional das Terras de Trás-os-Montes.

O acidente ocorreu no acesso interior ao Mosteiro de Balsemão, cerca das 17h43, e há ainda a contabilizar quatro feridos graves, igualmente do sexo feminino e que também seguiam na viatura, acrescentou a fonte.

A gravidade dos ferimentos implicou o recurso a um helicóptero, que transportou duas das vítimas para o hospital de Bragança, para onde seguiram as outras duas, mas de ambulância.

Segundo a página da Proteção Civil estiveram no auxílio às vítimas 25 operacionais e nove meios terrestres, para além do helicóptero.