Manifestação anti-imigração reúne cerca de 100 pessoas na Baixa do Porto

Cerca de 100 pessoas concentraram-se este sábado na Praça D. João I, no Porto, para a manifestação "Menos Imigração, Mais Habitação", organizada pelo grupo 1143, de extrema-direita, e que vai percorrer algumas ruas até à Avenida dos Aliados.

Na rede social X, o grupo 1143, que tem como porta-voz o militante de extrema-direita Mário Machado, convocou "todos os patriotas a marcarem presença" no Porto para mostrarem "oposição à invasão de imigrantes, que é a principal razão para o aumento brutal do preço da habitação".

Empunhando cartazes onde se lê "menos imigração e mais habitação" e com cânticos de "sou português desde 1143".

A maioria dos manifestantes apresentaram-se vestidos de negro e cedo começaram a estourar petardos na praça e a começar desacatos com quem passava e os criticava.

Esta manifestação acontece 90 minutos depois de outra, denominada "Contra o Fascismo, Mais e Melhor Habitação", organizada pela associação Habitação Hoje, que também decorreu no Porto, na Praça dos Poveiros.

A PSP está no terreno com um forte dispositivo policial que acompanhará os manifestantes no seu percurso pela Baixa do Porto.