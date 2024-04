Dois mortos em carro que caiu ao mar na Póvoa de Varzim

Duas pessoas morreram depois do carro em que seguiam ter caído ao mar na Póvoa de Varzim, esta madrugada. A informação é divulgada pela Autoridade Marítima Nacional.

Em comunicado, a AMN adianta que, na viatura, seguiam "um homem com cerca de 60 anos e um jovem de 16 anos". O automóvel onde seguiam caiu à água "na marina norte", adianta o mesmo comunicado.

O alerta foi dado por volta das 03h00 quando um "popular viu uma viatura a cair ao mar com duas pessoas no interior". Nessa altura, "foram ativados de imediato para o local elementos da Estação Salva-vidas e do Comando-local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim", bem como o INEM e mergulhadores dos Bombeiros Voluntários locais.

As vítimas foram retiradas da viatura pelos mergulhadores, mas os óbitos acabaram por ser declarados no local.

A família do jovem está a receber apoio do Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima. Desconhece-se, para já, a identidade do homem mais velho.

[Notícia atualizada às 11h31 de 6 de abril de 2024]