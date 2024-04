Trabalhador morre após queda de seis metros

Um homem de 65 anos morreu esta sexta-feira após a queda de cerca de seis metros de altura, num edifício em obras, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Tarouca.

"O senhor andava numa obra de requalificação de um edifício antigo e terá sofrido uma queda de cerca de seis metros, já que se encontrava no forro, porque a queda foi no interior do espaço", contou à agência Lusa Humberto Sarmento.

Segundo o responsável, "à chegada dos bombeiros, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória e o óbito acabou por ser declarado no local pelo médico" do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A queda ocorreu numa obra localizada em Esporões, município de Tarouca, no norte do distrito de Viseu, e "a vítima mortal era residente numa outra localidade" do concelho.

Segundo o Comando Sub-regional da Proteção Civil do Douro, o alerta foi dado pelas 10:28 e no local estiveram 15 operacionais apoiados por sete veículos dos Bombeiros Voluntários de Tarouca, da GNR e do INEM.