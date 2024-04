​Sexta-feira de sol e calor, mas será de pouca dura

As temperaturas vão subir esta sexta-feira em todo o país. As máximas vão atingir oso 27 graus em Santarém e Aveiro, serão os distritos mais quentes, mas elevados do que os 20/21 graus previstos para o Algarve.



Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), não há previsão de chuva no continente, embora haja alguma nebulosidade.

Nas regiões autónomas o cenário é diferente. Segundo o IPMA, estão previstos aguaceiros para todos os grupos dos Açores, bem como para a Madeira.

No sábado, a chuva estará de volta a quase todo o país, escapando o distrito de Faro, Portalegre e Castelo Branco. Quanto às temperaturas, vão sofrer também uma redução.

Para domingo há um ligeiro agravamento do estado do tempo.