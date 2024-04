Ordem dos Advogados defende proibição de manifestação contra imigração

A nota da Comissão de Direitos Humanos da OA adianta que "independentemente de quem quer que convoque tais manifestações, são os direitos humanos que se ofendem".

As ruas da baixa do Porto vão ser no sábado palco de duas manifestações, uma contra a imigração organizada pela extrema-direita, e outra antifascista convocada pela associação Habitação Hoje, que arrancam com uma hora e meia de diferença.

A realização das duas manifestações teve o parecer positivo do Comando Metropolitano da PSP do Porto, que irá acompanhar os dois percursos.

O grupo 1143, que promove a manifestação contra os imigrantes e tem como porta-voz o militante de extrema-direita Mário Machado, convocou "todos os patriotas a marcarem presença" no Porto para mostrarem "oposição à invasão de imigrantes, principal razão para o aumento brutal do preço da habitação".

A associação Habitação Hoje, que organiza a outra manifestação, pediu união "da classe trabalhadora, portuguesa e imigrante, contra o fascismo, o ódio e a desinformação".