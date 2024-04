IP autoriza 30 milhões para suprimir passagens de nível entre Nine e Viana do Castelo

A Infraestruturas de Portugal (IP) autorizou em março um investimento de 30 milhões de euros, entre 2025 e 2029, na ligação ferroviária do Minho, no troço que liga Nine, no distrito de Braga, a Viana do Castelo. As obras são para a supressão de passagens de nível no troço de quase 43 quilómetros.

De acordo com o despacho publicado na quinta-feira em Diário da República (DR), a empreitada para a "Linha do Minho - Nine-Viana - Desnivelamentos" terá início em 2025, com um investimento de 2,1 milhões de euros.

O documento prevê para 2026 um investimento de mais de 6,7 milhões de euros, em 2027 serão aplicados 11.357.142,81 euros, no ano seguinte nove milhões de euros e, em 2029, 750 mil euros.