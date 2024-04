Encontrado cadáver de homem na Madeira que pode ser de turista desaparecido

O cadáver de um homem foi encontrado esta sexta-feira em São Vicente, na Madeira, depois de na quinta-feira ter sido encontrado o de uma mulher, indicou a PSP, suspeitando que se trata dos turistas que desapareceram em 16 de março.

Uma equipa constituída por elementos da PSP, Bombeiros Voluntários Madeirenses e GNR foi mobilizada esta sexta-feira de manhã para o local para efetuar o resgate da mulher, uma vez que na quinta-feira não havia condições, explicou à Lusa o comissário João Góis.

Na quinta-feira à noite, o comissário da PSP disse que o corpo da mulher, já em decomposição, foi avistado por um cidadão estrangeiro que percorria uma zona de montanha, através do caminho da Abelheira, perto da Fajã da Areia, no concelho de São Vicente, no norte da Madeira, cerca das 18h30.

Hoje de manhã, a equipa mobilizada para o local fez uma busca naquela área e encontrou, cerca das 11h00, o segundo cadáver, de um homem, "cerca de 10 metros mais abaixo, numa zona de ravina", que as autoridades presumem ser do turista "pela indumentária".

O comissário da PSP realçou que não está confirmada oficialmente a identidade dos cadáveres, mas tendo em conta as roupas, suspeita-se que sejam dos turistas que desapareceram há quase três semanas.

Cerca das 11h30, o resgate da mulher estava quase concluído, enquanto o do homem estava ainda numa fase inicial, de acordo com João Góis.

O primeiro alerta para o desaparecimento dos turistas, um homem e uma mulher de nacionalidade francesa, de 58 e 56 anos, foi dado no dia 16 de março à tarde pela filha do casal, que nesse dia optou por ficar a descansar no alojamento, localizado na Fajã da Areia, enquanto os pais decidiram dar um passeio a pé nas imediações.

Os turistas desapareceram sem deixar rasto, sendo que a filha, entretanto, regressou a França.

A operação de busca, coordenada pelo Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira, foi interrompida durante alguns dias devido ao mau tempo na costa norte da Madeira.

Além da PSP, a operação envolveu também a Polícia Judiciária (PJ), a Guarda Nacional Republicana (GNR), o Comando Operacional da Madeira, o Serviço Regional de Proteção Civil, o SANAS (Associação Madeirense para Socorro no Mar) e a Autoridade Marítima.