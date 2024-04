Autoridades lançam campanha sobre cinto de segurança e cadeirinhas para bebés

Segundo uma nota conjunta daqueles organismos, esta campanha, intitulada "Cinto-me vivo" e que termina a 11 de abril, tem como objetivo "alertar condutores e passageiros para a importância de utilizarem sempre, e de forma correta, os dispositivos de segurança, como os cintos de segurança e as cadeiras de transporte de crianças".

A campanha "Cinto-me Vivo" integrará ações de sensibilização da ANSR em território continental e dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira, e operações de fiscalização feitas pela PSP e pela GNR com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário, que pretendem "contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que diz respeito à correta utilização dos dispositivos de segurança".

As ações de sensibilização vão ocorrer em simultâneo com as operações de fiscalização nas seguintes localidades: Sexta-feira, às 08:00 na Praça do Vitória FC, a 08 de abril, às 16:00 na praça das portagens de Santarém na A1, a 09 de abril, às 09:00 na rotunda D. Dinis, em Leiria, a 10 de abril, às 07:00 no IC2 - Km 244,5, em Albergaria-a-Velha, Aveiro, e a 11 de abril, às 10:00 na estrada de Nelas, a seguir ao Estabelecimento Comercial Mercadona, em Viseu.

A PSP, GNR e ANSR apelam aos condutores para que utilizem sempre uma cadeirinha homologada devidamente instalada e adaptada à altura e ao peso da criança, além de recomendarem ao uso do cinto de segurança em todos os lugares do veículo e em todos os percursos, mesmo nos de curta distância e, no caso das motos, o capacete de modelo aprovado, devidamente ajustado e apertado.

A ação que vai hoje começar é a quarta das 12 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas para este ano no âmbito do PNF de 2024 e, até ao final do ano, serão realizadas mais oito campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização.

As campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização são realizadas anualmente pela PSP, ANSR e GNR desde 2020, com temáticas definidas com base nas recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos.

O PNF de 2023 consagrou como prioritários os temas: Velocidade, álcool, acessórios de segurança e telemóvel.