Tempo. Fim de semana vai começar com sol e acabar com chuva

O tempo estará inconstante este fim de semana, que começará com temperaturas altas e sol, esta sexta-feira, mas terminará com mais frio e mais chuva.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta sexta-feira com mínimos de 14 graus e máximos de 25 graus no Porto e mínimos de 13 graus e máximos de 24 graus em Lisboa, com céu pouco nublado.

O resto de Portugal continental seguirá nas mesmas circunstâncias. Aveiro é o distrito com a temperatura máxima prevista mais elevada, podendo chegar aos 27 graus.

Os arquipélagos de Madeira e Açores são a exceção, estando previstos períodos de percipitação.

No sábado, chega a chuva. As temperaturas mínimas mantêm-se, mas as máximas caem para baixo de 20 graus em muitos pontos do país. A exceção encontra-se no Algarve e no Alentejo que devem ser as únicas regiões de Portugal continental que devem evitar a chuva.

A sul, o domingo será menos chuvoso, mas o resto do país deverá continuar com precipitação significativa. Por fim, segunda-feira haverá novo agravar do estado do tempo, com mais chuva em todo o país.