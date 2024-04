Saúde: queixas no privado aumentaram 19% no primeiro trimestre

Continua a aumentar a insatisfação dos utentes com o setor da Saúde. Até ao final de março, o Portal da Queixa registou 1169 reclamações, um aumento na ordem dos 11% face a 2023.

Os prestadores privados foram os mais visados, com 723 queixas, um aumento de 19.5%, face a igual período do ano anterior. Já o Serviço Nacional de Saúde foi alvo de 446 reclamações, menos 1.3% do que no período homologo.

Atrasos, mau atendimento, cobrança indevida, falta de informação e dificuldades no agendamento são os principais motivos de reclamação dos utentes tanto no público como no privado.

Segundo dados do Portal da Queixa, entre os principais motivos de reclamação dos utentes do SNS - onde se incluem hospitais e maternidades, centros de saúde/unidades de saúde familiar e emergência média - estão a demora no atendimento, a gerar 30.3% das queixas. Segue-se o mau atendimento (26,5%); e a dificuldade no agendamento de consultas, exames e análises.

Relativamente ao setor privado – que inclui hospitais, clínicas dentárias e médicas, farmácias e parafarmácias - lideram também as queixas por demora no atendimento (16.9%); a cobrança indevida (16%) e o mau atendimento.

A análise permitiu concluir que entre as queixas dirigidas aos prestadores de saúde privados, são os Grupos de Saúde Privados que acolhem maior número de reclamações (27.9%), seguem-se as Clínicas Dentárias a absorver 7.1% e as Clínicas Médicas a recolher 5.9% das queixas.

No entanto, foram as queixas relativas a farmácias e parafarmácias que mais cresceram este ano, com uma subida na ordem dos 69%.

No setor público, o SNS ocupa uma fatia de 38.2% no total de reclamações registado no primeiro trimestre no Portal da Queixa.