PSP pede ajuda para encontrar idoso desaparecido do Hospital da Feira

A PSP pediu esta quinta-feira ajuda para encontrar um idoso que está desaparecido desde quarta-feira de manhã, do serviço de Urgência do Hospital de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

"Solicitamos e agradecemos a comunicação imediata à PSP de qualquer informação que permita a sua localização", refere a Polícia num comunicado.

Segundo a Polícia o cidadão que se encontra desaparecido, tem estatura média, barba branca de alguns dias, cabelo cinzento e curto (em parte calvo) e olhos azuis. Na altura do desaparecimento, trajava "calças de fazenda de cor preta, camisola azul e casaco preto".

A ausência do paciente do serviço de urgências, sem ter tido alta médica, foi comunicada na quarta-feira, cerca das 14h00, pela equipa médica de serviço naquela unidade hospitalar.

Uma vez obtidos os dados e a descrição do idoso desaparecido, a PSP refere que a tripulação do carro-patrulha percorreu o exterior do estabelecimento hospitalar e arruamentos circundantes da cidade, sem, contudo, o ter conseguido localizar.

Mais tarde, cerca das 22h30, foi feita a comunicação formal do desaparecimento, na Esquadra Policial de Santa Maria da Feira, pela filha do paciente, tendo sido acionado o protocolo de comunicação às diversas entidades, incluindo a GNR da área da residência do visado, adianta a mesma nota.

A PSP diz ainda estar a aguardar a disponibilização das imagens de videovigilância do hospital para obter mais pormenores do desaparecimento e esclarece que, até ao momento, não foi acionada a equipa do Grupo Operacional Cinotécnico, uma vez que ainda não receberam qualquer peça de vestuário pessoal que detivesse o odor do paciente.

A Lusa contactou o Hospital para obter um esclarecimento sobre esta situação, continuando a aguardar uma resposta.