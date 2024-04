Portugal continental com previsões de níveis elevados de pólen no ar

Portugal continental terá, a partir de sexta-feira, em todos os distritos níveis elevados de concentração de pólen no ar, enquanto as regiões autónomas terão concentrações baixas segundo as previsões da Sociedade de Alergologia.

De acordo com as previsões da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) para a próxima semana, Vila Real (região de Trás-os-Montes e Alto Douro) os níveis elevados estão relacionados com as árvores cipreste, plátano, pinheiro, bétula, carvalhos, sobreiro e azinheira e das ervas gramíneas, urtiga e urticáceas (inclui parietária), situação idêntica ao Porto (região de Entre Douro e Minho).

Para Coimbra (região da Beira Litoral), as previsões destinam-se a pólenes dos ciprestes, plátano, pinheiro, carvalhos, sobreiro e azinheira, havendo também no ar grãos provenientes das ervas gramíneas, azeda, urtiga e urticáceas (inclui parietária).

Em Castelo Branco (região da Beira Interior), a concentração estará relacionada com ciprestes, plátanos, pinheiros, carvalhos, sobreiros e azinheiras e também com as ervas gramíneas, azeda, tanchagem, urtiga e urticáceas (inclui parietária).

Na região de Lisboa e Setúbal, a concentração de pólen na atmosfera estará também num nível elevado, com predomínio dos grãos de pólen das árvores plátano, pinheiro, carvalhos, sobreiro e azinheira e grãos das gramíneas, azeda, tanchagem, urtiga e urticáceas (inclui parietária).

Em Évora (região do Alentejo), a concentração elevada abrange cipreste, plátano, pinheiro, sobreiro e azinheira e as ervas gramíneas, azeda, tanchagem, urtiga e urticáceas (inclui parietária).

Já em Faro (região do Algarve), as árvores que apresentam valores elevados são os ciprestes, os plátanos, os pinheiros, os carvalhos, sobreiros e azinheiras e as ervas gramíneas, azeda, tanchagem, quenopódio, urtiga e urticáceas (inclui parietária).

Na Região Autónoma da Madeira, a concentração de pólen na atmosfera encontra-se num nível baixo com predomínio dos pólenes das árvores cipreste e pinheiro e também das ervas gramíneas, tanchagem e urticáceas (inclui parietária), enquanto nos Açores predominam os pólenes das árvores plátano e cipreste (e/ou criptoméria) e também das ervas gramíneas, urtiga e urticáceas (inclui parietária).

O Boletim Polínico desta associação é especialmente importante para os doentes alérgicos ao pólen e as previsões são para o período de 05 a 11 de abril.