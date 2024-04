Cadáver encontrado na Madeira. Pode ser de um dos turistas desaparecidos

O cadáver de uma mulher foi encontrado esta quinta-feira em São Vicente, na costa norte da Madeira, indicou a Polícia de Segurança Pública, adiantando que poderá ser um dos elementos do casal de turistas que desapareceu em 16 de março.

"Pelas características da indumentária, suspeita-se que seja a senhora", disse à agência Lusa o comissário João Góis, referindo que o corpo, já em decomposição, foi avistado por um cidadão estrangeiro que percorria uma zona de montanha, através do caminho da Abelheira, perto da Fajã da Areia, na freguesia de São Vicente.

O alerta foi dado cerca das 18h30 e a brigada de Busca, Salvamento, Socorro e Resgate em Montanha da PSP ainda se encontra no local.

De acordo com João Góis, estão a ser efetuadas buscas naquela área, considerando a possibilidade de o corpo do outro elemento do casal se encontrar nas imediações.