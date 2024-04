Seca. Albufeira lança medidas para reduzir consumos de água

A Câmara de Albufeira, distrito de Faro, vai lançar um conjunto de medidas para promover a redução do consumo de água e os comportamentos que levem a uma gestão mais eficaz dos recursos hídricos. Em comunicado, o município indicou que adotou um conjunto de 23 medidas que visam dar resposta à situação de seca hidrológica em que se encontra a região do Algarve, cuja "explicação detalhada vai ser enviada à população com a próxima fatura da água".

O objetivo "é que todos tomem consciência da gravidade da situação e adotem os comportamentos adequados", pois apesar da chuva registada na última semana, o Algarve continua em situação de seca hidrológica extrema, "com níveis baixíssimos de água subterrânea e reservas superficiais", lê-se na nota.

"Se não houver uma redução efetiva dos consumos, o fornecimento de água à população e às empresas fica seriamente comprometido, com enormes prejuízos para as famílias e para a economia local", alertou o presidente da Câmara de Albufeira, José Carlos Rolo, citado na nota.

Entre as medidas para promover a redução dos consumos, a autarquia vai disponibilizar "de forma gratuita, um serviço de auditoria e aconselhamento aos maiores consumidores de água do concelho".

A medida, aponta, "visa sensibilizar para a necessidade de substituir plantas que exigem elevado consumo de água, por espécies vegetais autóctones, mediterrânicas e resilientes às alterações climáticas".

O projeto de colaboração gratuito com os grandes consumidores, para o qual vão ser disponibilizados os serviços técnicos de arquitetura paisagista e gestão de rega municipais, pretende apoiar as unidades hoteleiras com espaços verdes e fazer um diagnóstico e aconselhamento relativamente às zonas relvadas existentes nas propriedades.

"A equipa técnica começa por fazer uma auditoria ao local, após o que irá sugerir planos de plantação, equipamentos de rega e espécies de baixa necessidade hídrica, de acordo com a natureza e arquitetura das zonas ajardinadas", realça a autarquia. .

O serviço é gratuito mas está sujeito a marcação prévia através do endereço eletrónico espacosverdes@cm-albufeira.pt.