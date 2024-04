Operação Páscoa. Balanço final da PSP aponta para 544 detidos e uma vítima mortal

O balanço final da PSP da Operação Páscoa aponta para um total de 544 detidos e uma vítima mortal, entre o período de 22 a 31 de março.

No âmbito da sinistralidade rodoviária, a Polícia de Segurança Pública contabilizou 1.352 acidentes, provocando 377 feridos leves e 15 feridos graves. A única morte registada neste período aconteceu na sequência de um atropelamento.

Em 20.300 condutores, 656 encontravam-se em excesso de velocidade. Das 4.483 contraordenações registadas pela PSP, 97 foram por condução sob efeito de álcool, 444 por falta de inspeção do veículo, 149 por falta de seguro de responsabilidade civil, 98 por uso do telemóvel e 43 por não utilização do cinto de segurança.

No que toca às detenções, 232 foram devido a crimes rodoviários como condução sob efeito de álcool ou condução sem carta. Foram detidos 65 suspeitos de tráfico de estupefacientes e apreendidas mais de 9.525 doses individuais.

Numa comparação feita com a PSP com a Operação Páscoa do ano passado, houve, ao todo, menos 72 acidentes, menos 53 feridos leves, mais três feridos graves e menos seis vítimas mortais, no que à sinistralidade rodoviária diz respeito.