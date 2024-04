Barreiro. Rebanho de cabras invade cemitério e come flores de campas

Em declarações ao JN , Lúcia Pinto, uma moradora, que se deparou com a situação no cemitério, apelou a “mais manutenção”.

Um rebanho de cabras entrou no cemitério municipal de Palhais, no Barreiro, no dia 19 de março, e comeu flores de várias campas.

De acordo com o JN, a Câmara do Barreiro está a dar seguimento ao caso: “Está em curso um processo de identificação do dono do rebanho, em estreita colaboração com a GNR. Posteriormente, quando obtivermos essa mesma informação, iremos notificar as famílias e dar-lhes conta do ponto de situação. Não obstante, nenhuma campa foi danificada devido a esta ocorrência”.

A autarquia afirmou ainda que vai adotar as medidas previstas no regulamento municipal, como, por exemplo, a aplicação de coimas e que “permanecerá atenta a esta situação, continuando a trabalhar na preservação e manutenção dos três cemitérios localizados no seu município”.