Urgência Pediátrica de Viseu continua condicionada aos fins de semana em abril

A Urgência Pediátrica da Unidade Local de Saúde Viseu Dão-Lafões (ULSVDL) continua encerrada durante a noite ao fim de semana devido à falta de médicos pediatras. Os constrangimentos foram confirmados por fonte da instituição à agência Lusa.

Segundo a fonte, "mantém-se o plano de contingência, ou seja, os condicionamentos de março continuam em abril", porque há "apenas 15 especialistas de Pediatria para assegurar a escala" da urgência na sequência de rescisões e baixas médicas.

A urgência pediátrica vai estar encerrada ao exterior "durante alguns períodos" de forma a garantir "uma solução sustentável de funcionamento das várias valências do Serviço de Pediatria e do Bloco de Partos do Serviço de Ginecologia-Obstetrícia".

O plano de contingência prevê o funcionamento normal da Urgência Pediátrica de segunda a quinta-feira e o encerramento da Urgência Pediátrica Externa nos períodos noturnos de sexta-feira, sábado e domingo, entre as 20h00 e as 9h00 do dia seguinte.