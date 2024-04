O Hospital São Francisco Xavier não está a receber grávidas esta segunda-feira. A notícia foi avançada pelo diretor do serviço à Antena 1, que admitiu que a situação apenas vai ficar normalizada durante a manhã de terça-feira, dia 2.

Segundo Fernando Cirurgião, médico responsável do serviço, "apenas foi possível constituir com três médicos" uma equipa "que devia ter cinco médicos" esta segunda-feira.

Apesar do constrangimento, estão internadas quatro grávidas. A escala "está resolvida até ao final da semana", disse Fernando Cirurgião, mas "não está perfeita". Contudo, o diretor do serviço de Ginecologia e Obstetrícia apontou que isso permite o "atendimento total" a partir de terça-feira e no resto da semana.

As dificuldades surgem no dia seguinte ao Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, não receber grávidas transportadas de ambulância, uma situação que foi normalizada na manhã desta segunda-feira.