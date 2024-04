Agente da PSP mata homem a tiro após alegado rapto em Lisboa

Um agente da Polícia de Segurança Pública terá matado, esta madrugada, uma pessoa com a sua arma de serviço após, alegadamente, ter sido raptado. O caso aconteceu entre Algés e Benfica, avança o Jornal de Notícias.

De acordo com aquele jornal, que cita fonte da PSP, o polícia terá sido abordado por um casal em Algés, que o ameaçou e o obrigou a levantar dinheiro num multibanco e a ir a sua casa. No interior da habitação, o agente conseguiu aceder à sua arma de serviço e disparou, atingindo no peito um dos suspeitos. O homem, de 40 anos, morreu no local.

O segundo elemento do casal, uma mulher, terá sido detida por elementos da investigação criminal, avança a mesma publicação, que fala em "emboscada". O agente em causa integra, diz o JN, o Corpo de Segurança Pessoal, da Unidade Especial de Polícia.

Já fonte do Comando Metropolitano de Lisboa diz à Lusa que o agente da PSP terá sido abordado pelo casal por volta das 03h30 e que o polícia foi ameaçado com uma arma de fogo, numa tentativa de assalto.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso.

[Notícia atualizada às 10h32 de 1 de abril de 2024]