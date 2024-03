Incêndio em Santo Tirso deixa três pessoas desalojadas

Um incêndio numa habitação em Santo Tirso deixou três pessoas desalojadas, no sábado à noite, disse à Lusa o comandante dos bombeiros voluntários daquele concelho do distrito do Porto.

O alerta para o incêndio, numa habitação unifamiliar na União de Freguesias de Carreira e Refojos de Riba de Ave, foi dado às 22:30 de sábado, e cerca de duas horas depois o combate a este fogo foi dado como finalizado, segundo Pedro Simão.

De acordo com a mesma fonte, as causas do incêndio não foram identificadas.

Os três desalojados irão ser acolhidos em casa de familiares.

O incêndio foi combatido por doze operacionais, apoiados por quatro veículos.