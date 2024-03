Morreu Mário Pardo, o "homem-pássaro" que saltou da ponte 25 de abril

Mário Pardo morreu esta sexta-feira, aos 63 anos. A notícia está a ser avançada nas redes sociais por familiares e amigos.

O primeiro base jumper português estava a ser acompanhado no hospital Santa Maria, depois de ter contraído o vírus do dengue, no Brasil.

Era considerado uma "referência maior do paraquedismo nacional e internacional", lê-se numa publicação da página Boinas Verdes e Paraquedistas, no Facebook.

Pardo, que cumpriu o serviço militar nas tropas paraquedistas, era na opinião destes profissionais um "exímio praticante e instrutor de queda livre".