Jovem esfaqueado nas costas no Barreiro fica em estado grave

Um jovem, com idade entre os 16 e os 20 anos, sofreu esta sexta-feira ferimentos graves depois de ter sido esfaqueado nas costas no Barreiro, no distrito de Setúbal, informou fonte da PSP.

A fonte da Direção Nacional da PSP indicou à agência Lusa que uma patrulha deparou-se com o jovem ferido, acompanhado por outro, a correr com uma faca cravada nas costas na Avenida D. João I, no centro da cidade.

Os agentes abordaram os jovens, que se recusaram a contar o que tinha acontecido, e deram o alerta para os meios de socorro, adiantou.

Segundo a mesma fonte, o jovem com a faca cravada nas costas foi transportado pelos bombeiros em estado grave para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Contactado pela Lusa, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal limitou-se a confirmar o registo de um ferido grave com agressão de arma branca na Avenida D. João I, no Barreiro, com alerta às 19h00.

O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária, acrescentou a fonte da PSP.