Homem morto com cinco tiros no Porto

Um homem foi morto com cinco tiros no bairro de Ramalde no Porto.

Segundo o "Correio da Manhã", a vítima era um ex-recluso de 27 anos que tinha saído da cadeia há dois meses.

O alerta da polícia foi dado pelas 12h40.

A vítima foi baleada três vezes na cabeça e duas vezes no peito, na rua Dr. Aires Gouveia Osório. Com ela, encontrava-se um amigo que não chegou a sofrer qualquer ferimento.

No local, a PSP tomou conta da ocorrência, mas a investigação passará agora para a PJ, por se tratar de um homicídio e envolvendo uma arma de fogo.



O óbito foi declarado no local e o corpo levado para o Instituto de Medicina Legal do Porto para autópsia.

O atirador ainda não foi detido pela polícia.