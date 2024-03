Homem executado com cinco tiros em plena rua no Porto

Um homem foi morto com cinco tiros no bairro de Ramalde no Porto.

Segundo o "Correio da Manhã", a vítima era um ex-recluso de 27 anos que tinha saído da cadeia há dois meses.

O alerta da polícia foi dado pelas 12h40.

A vítima foi baleada três vezes na cabeça e duas vezes no peito, na rua Dr. Aires Gouveia Osório. Com ela, encontrava-se um amigo que não chegou a sofrer qualquer ferimento.

No local, a PSP tomou conta da ocorrência, mas a investigação passará agora para a PJ, por se tratar de um homicídio e envolvendo uma arma de fogo.



O óbito foi declarado no local e o corpo levado para o Instituto de Medicina Legal do Porto para autópsia.

O atirador ainda não foi detido pela polícia.

"Perfigura claramente uma execução"

Para José Manuel Anes, do Observatório de Segurança, Criminalidade organizada e Terrorismo, tratou-se de um "ajuste de contas". "Perfigura claramente uma execução. Foi obra de um encapuzado e a vítima tinha saído há dois meses da prisão por tráfico de droga e, portanto, é provável que tenha sido nesse contexto que tenha havido esta execução", adianta o especialista.

Em dois meses este é o segundo caso em Portugal de um homicídio a tiro em plena rua. José Manuel Anes diz que é cedo para concluir que este tipo de criminalidade violenta está a aumentar, mas defende que é preciso tomar medidas preventivas para travar estas situações.

"Um dos processos de detetar esses sinais é a infiltração de elementos nas redes de tráfico de droga", sugere o especialista. Ou então conseguir que algum dos elementos que pertença a essas redes que consiga passar informações para as autoridades. São situações difíceis mas é evidente que este é o caminho", remata.

[Notícia atualizada às 16h54 de 29 de março de 2024]