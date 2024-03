GNR entre os três feridos de colisão em Montemor-o-Novo

Um militar da GNR e outras duas pessoas sofreram hoje ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre um automóvel e um veículo daquela força de segurança ocorrido em Montemor-o-Novo (Évora), revelou a Proteção Civil.

O acidente, indicou à agência Lusa a fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central, ocorreu, por volta das 12h40, na Avenida Gago Coutinho, no centro da cidade de Montemor-o-Novo.

Segundo a mesma fonte, os três feridos foram transportados pelos bombeiros para as urgências do hospital de Évora.

O militar da GNR ferido é um homem de 27 anos, enquanto os outros dois feridos são pai e filha e têm, respetivamente, 48 e 13 anos, realçou a fonte da Proteção Civil.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Évora da GNR referiu que os feridos foram transportados por precaução para o hospital e já tiveram alta hospitalar.

As operações de socorro mobilizaram 12 operacionais apoiados por seis veículos dos Bombeiros de Montemor-o-Novo e da GNR.