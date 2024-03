Aumento de carros na estrada? A "culpa" é da pandemia

A pandemia e a falta de resposta na rede de transportes públicos levaram ao aumento do tráfego automóvel, considera o engenheiro de mobilidade Mário Alves.

À Renascença, o membro da Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados diz que "as pessoas mudaram muito os seus hábitos de deslocação desde a pandemia".

"Muitas pessoas compraram carros em segunda mão para evitar os transportes públicos, depois habituam-se. O carro tem algumas vantagens, é confortável", entende.

Mário Alves acredita que "a grande disrupção na rede de transportes públicos" foi também um dos fatores que levou as pessoas a recorrerem ao transporte próprio.



Numa análise aos dados do Instituto da Mobilidade e Transportes, citados esta quinta-feira pelo jornal Público - que revelam que. em 2023 houve, em Portugal, um aumento de mais de 8% do tráfego automóvel nas autoestradas em comparação com 2022 -, Mário Alves defende que "este tipo de tendências têm alguma dificuldade em ser revertidas".

"Uma vez que as pessoas têm hábitos de mobilidade, são difíceis de reverter". No entanto, o engenheiro defende "a redução do estacionamento nos centros das cidades, algo que as cidades europeias estão a fazer muito".