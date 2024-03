Sismo de magnitude 5.1 na escala de Richter sentido em Itália

Um sismo de magnitude 5.1 na escala de Richter foi sentido esta terça-feira no norte de Itália, com epicentro a 13 quilómetros de Tolmezzo, na província de Udine, junto à fronteira com a Áustria.

Segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânio, o sismo aconteceu a uma profundidade de 10 quilómetros, com o abalo a ter durado cerca de cinco segundos e não havendo registo de danos até ao momento.

O alerta foi dado pelas 21h19, tendo sido registado também pelo IPMA.