Mau tempo provoca mais de 600 inundações e quedas de árvores

A chuva forte que está a cair em Lisboa está a provocar inundações em vários pontos da cidade. Contactados pela Renascença, os Bombeiros Sapadores falam em "centenas" de ocorrências, sobretudo nas zonas baixas.



A nível nacional, a Proteção Civil registou 634 ocorrências entre as 00h00 e as 15h00 desta quarta-feira devido à passagem da depressão "Nelson", a maioria no Litoral Norte e na região de Lisboa.



Em declarações à Renascença, o comandante José Rodrigues explica que os estragos são sobretudo inundações, quedas de árvores e de estruturas.

Para estas 634 ocorrências foram destacados quase dois mil operacionais estiveram envolvidos, apoiados por 739 meios terrestres.