Jovens trabalhadores protestam em Lisboa e Vila Nova de Gaia

Jovens trabalhadores manifestam-se na quarta-feira, em Lisboa e em Vila Nova de Gaia, a exigir melhores condições de trabalho e de vida, numa iniciativa organizada pela CGTP-IN/Interjovem.

Os jovens vão sair à rua para "lutar por melhores condições de trabalho e de vida; pelo aumento dos salários, pela redução dos horários de trabalho e pelo fim da precariedade", refere uma informação da CGTP.

"Os jovens precisam de resposta concreta aos seus problemas, precisam de aumentos nos salários que não só reponham o seu poder de compra, mas que criem condições de uma vida digna e de qualidade, precisam de estabilidade no emprego, algo que é impossível com o atual nível de precariedade, precisam de tempo para viver, para estar com a família, com os amigos, para a cultura e para o lazer", acrescenta a central sindical.

Com partida marcada para o Rossio, dirigindo-se para a Assembleia da República, a manifestação de Lisboa vai contar com a intervenção de Maria João Falcão, da Interjovem, do secretário-geral da CGTP-IN, Tiago Oliveira, e do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo.

Em Vila Nova de Gaia, a manifestação parte do El Corte Inglês para o Jardim do Morro e integra a intervenção de David Leite, da Interjovem, e de Filipe Pereira, coordenador da União dos Sindicatos do Porto.