Instituto do Sangue e da Transplantação e Federação de Dadores Benévolos apelam à dádiva

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) e a Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES) assinalam o Dia Nacional do Dador de Sangue com um apelo para a dádiva de sangue, para fazer face às baixas reservas de quatro grupos sanguíneos.

"Neste momento, a nível da reserva, estamos com quatro grupos em nível abaixo do desejado: A+, A-, O+ e O-. Todos os outros grupos estão em níveis considerados bons, com sete, nove, 10 dias. Estes quatro grupos estão na casa dos três/quatro dias, cinco dias no máximo, e, por isso, preocupa-nos um pouco", disse à agência Lusa o presidente da FEPODABES.

Lembrando a sazonalidade da dádiva de sangue, Alberto Mota reconheceu falta de literacia sobre a doação, assegurando que deve ser feito um trabalho de consciencialização.

Também a presidente do IPST afirmou que todas as pessoas dos grupos A+, A-, O+ e O- "são muito bem-vindas" a realizarem dádivas de sangue.

"Nesta altura do ano, temos sempre uma carência decorrente do período da Páscoa e da ausência das pessoas para as férias da Páscoa", disse Maria Antónia Escoval.